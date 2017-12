Kaysersberg Vignoble lance une consultation pour un projet de petit train touristique

Par Guillaume Chhum, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Et pourquoi pas un train touristique à Kaysersberg Vignoble ? Le maire Pascal Lohr lance une consultation, validée ce lundi soir en conseil municipal. Objectif : profiter de la notoriété de Kaysersberg, village préféré des Français 2017 et faire découvrir aussi Kientzheim et Sigolsheim.