Ken Loach à Bastia

Une légende vivante du cinéma mondial est à Bastia pour la trentième édition de la Quinzaine du cinéma Britannique. Le réalisateur Anglais, Ken Loach est l'invité d'honneur de cet événement culturel organisé jusqu'au dimanche 2 avril aux cinémas « Le Studio » et « Le 7ème Art » de Furiani.

Ken Loach, c'est une trentaine de longs-métrages réalisés en plus de cinquante ans de carrière, deux Palmes d'or remportées au festival de Cannes en 2006 et en 2016, sans compter d'autres nombreuses récompenses à travers le monde. Trois de ses films sont projetés cette semaine : « Looking for Eric », « Le vent se lève » et « Moi, Daniel Blake ». Ce lundi, Ken Loach était sur le Vieux-Port de Bastia, où il donnait une conférence de presse. Il a expliqué que pour lui la Corse était une totale découverte.

« Je connais les faits de bases, c’est une île qui était sous le règne de plusieurs pays mais je ne connais pas grand-chose à propos de la Corse contemporaine. C’est très gentil de m’inviter, je n’ai jamais été en Corse, c’est un moyen de connaitre de nouveaux amis…On essaie essentiellement de faire un film pour montrer comment les gens ordinaires vivent… »

Ce mardi, Ken Loach rencontrera plusieurs classes de lycéens et les membres du ciné-club.

"Il y a longtemps que je rêvais d’avoir Ken Loach"

René Viale, directeur historique du cinéma Le Studio et organisateur de cette Quinzaine britannique, ne cache pas sa fierté de recevoir à Bastia cette pointure du cinéma.

« Il fallait marquer l’édition ! Il y a longtemps que je rêvais d’avoir Ken Loach. Il n’y a pas eu une édition sans film de Ken Loach, en avant-première ou projection normale. Je l’ai rencontré à Cannes bien sûr…Il fait des films très sociaux, il fait parler la population, il fait des films d’actualité. Ken Loach est reconnu à travers le monde et toutes les générations. »

Le programme complet de la manifestation est à retrouver sur le site internet studiocinema.fr ou en contactant le 04.95.31.12.94.