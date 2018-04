Soulagement pour les fans de Kendji Girac. En fin de semaine dernière, les admiratrices et les admirateurs du chanteur périgourdins se sont inquiétés de la disparition du gagnant de The Voice des réseaux sociaux. Ses comptes Facebook, Twitter et Instagram n'affichaient plus aucun abonné comme s'ils avaient été hackés. Certains évoquaient plutôt un coup de pub à quelques semaines de la sortie d'un nouvel album.

Vendredi. #SoyezPrets #CaRecommence A post shared by Kendji Girac (@kendjiofficiel) on Apr 18, 2018 at 8:00am PDT

Ce mercredi, le périgourdin est finalement de retour sur Instagram. Il a publié dans l'apres-midi une vidéo affichant son nom en lettres jaunes sur fond noir et accompagné de quelques notes de musique. "Vendredi #SoyezPrets #CaRecommence" peut-on lire à côté de cette vidéo de quelques secondes. En moins de 20 minutes elle a été commentée plus de 300 fois par les fans de Kendji. La suite au prochain épisode.