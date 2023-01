Kendji Girac, Benjamin Biolay, The Avener... le festival Rolling Saône dévoile sa programmation 2023

Le festival Rolling Saône lève le voile sur sa programmation pour l'édition 2023 ! 21 concerts sont prévus pendant trois jours sur la scène de Gray (Haute-Saône), du 18 au 20 mai, et il y en aura pour tous les goûts, avec des têtes d'affiches qui attireront les foules.

Matmatah et Elmer Food Beat le jeudi soir

Le festival ouvrira le jeudi soir avec des groupes rock comme Matmatah , et les infatigables Elmer Food Beat , notamment. Ils laisseront ensuite la place au groupe Celkilt.

Benjamin Biolay et des Francs-Comtois le vendredi

Le deuxième jour, le vendredi, place aux groupes régionaux comme Les Infidèles et encore le rappeur Pierre-Hugues José . Ils se succèderont sur la scène avec l'artiste très réputé Benjamin Biolay , "l’un des plus talentueux auteur-compositeur-interprête de la scène française" selon les organisateurs de Rolling Saône.

Les Infidèles sont attendus sur la scène de Rolling Saône le vendredi. - Les Infidèles

La soirée du vendredi 19 mai s’achèvera avec le duo de DJ-producteurs électro Synapson.

Kendji Girac et The Avener en clôture

La dernière journée du samedi devrait tenir toutes ses promesses, avec le retour de Kendji Girac ! Il s'est déjà produit sur la scène de Rolling Saône, en 2015 : "alors en pleine ascension, il découvrait à Gray l’ambiance si particulière des festivals" confie le staff, qui décrit "un artiste majeur de la scène francophone" et espère attirer les familles avec ce gagnant de la saison 3 de l'émission télé The Voice.

Un autre artiste fera danser la foule pour cette dernière soirée : The Avener, groupe de renommée internationale , notamment pour son titre Castle in the snow.

La programmation complète

Jeudi 18 mai

Chorale La cité de la voix

Akoofen

Ko Ko Mo

Demago

Elmer Food Beat

Pan

Matmatah

Celkilt

Vendredi 19 mai

Les Infidèles

Morik

Benjamin Biolay

Pierre-Hugues José

Jok'Air

Asabella

Synapson

Samedi 20 mai

La cabane sur le chien

2097

La petite culotte

Tchik Tchik Cyrilik

Kendji Girac

Mr tout le monde

The Avener

Infos pratiques

Le festival Rolling Saône sous la Halle Sauzay à Gray, un espace couvert de plus de 1000 m2 qui permet d’accueillir 4500 spectateurs. Le festival mobilise près de 150 bénévoles. Le site ouvre chaque jour de 17h et reste ouvert jusqu'à 2h du matin.