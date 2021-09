Kendji Girac en visite dans une maison de retraite à Fargues-Saint-Hilaire

Le chanteur Kendji Girac était la tête d'affiche ce samedi 18 septembre du festival des Forges à Fargues-Saint-Hilaire. Mais avant de monter sur scène, il est allé rendre visite à une maison de retraire et à un foyer pour personnes handicapées.

A peine sorti du train à Bordeaux, le chanteur Kendji Girac s'est rendu à la maison de retraite du Clos Lafitte à Fargues-Saint-Hilaire (Gironde), pour chanter quelques chansons. Il est accueilli par une haie d'honneur et un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'ici, il n'y pas que les plus jeunes qui sont fans de Kendji. Madame Jean est très heureuse de le voir : "J'étais assez angoissée à l'idée qu'il ne puisse pas venir... Et puis il est venu !" dit-elle les yeux brillants.

Pour cette visite, Kendji Girac a commencé par chanté son titre "Tiago", puis il décide de passer à un autre registre : Charles Aznavour. A peine les premières notes de guitares jouées, les résidents se mettent à chanter "La Bohême". Pour Kendji Girac, ces moments sont importants : "Je ne suis pas qu'un chanteur pour les jeunes" explique le chanteur. "Ca faisait longtemps que je n'avais pas pu faire ce genre de représentation, et je suis très heureux de pouvoir revenir le faire".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A peine le temps de dire au revoir, que Kendji est déjà en route pour un deuxième lieu, le foyer Jean Rivière où il rencontre des personnes handicapées. Cette fois, il passe un long moment avec les fans à prendre des photos et discuter. Il chantera encore une fois une chanson. Tout ça à quelques heures de monter sur scène pour le festival des Forges. Il remercie tout le monde en disant : "Grâce à vous je n'ai même plus besoin de m'échauffer pour ce soir".