Kendji Girac et Christophe Maé en concert pour la Foire de Pau

L'évènement de la rentrée à Pau sera musical. A l'occasion de la Foire de Pau, deux artistes français seront sur la scène du Parc des expositions pour deux belles soirées de concert.

Christophe Maé et Kendji Girac vont enflammer vos nuits paloises et ravir tous leurs fans. Le chanteur de "On s'attache" sera sur la scène paloise le jeudi 8 septembre 2022, pour nous partager tous ses plus grands tubes. Puis, lors du second week-end de fête à la Foire de Pau, c'est Kendji Girac qui viendra vous faire chavirer avec ses chansons et son sourire le jeudi 15 septembre 2022.

Deux grands évènements, deux grands concerts, dont vous pourrez gagner vos places en écoutant France Bleu Béarn Bigorre. La Foire de Pau vous attend du 8 au 18 septembre 2022, au Parc des expositions de Pau, avec une nouvelle formule et de nombreux rendez-vous bons plans, festifs et gourmands pour une rentrée réussie !