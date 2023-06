Kendji Girac, Maxime Le Forestier : du beau monde pour le festival Darc 2023 à Châteauroux

Cette-fois, on connaît enfin la programmation du festival Darc. La 48e édition se déroulera du 9 au 19 août et elle réserve de belles surprises. Kendji Girac sera, à n'en pas douter, la tête d'affiche de cet événement culturel incontournable en Berry. Il sera sur la scène, place Voltaire, le 9 août pour lancer le festival.

Mais il y en aura pour tous les goûts. Acteur incontournable de la chanson française depuis des décennies, Maxime Le Forestier sera présent à Châteauroux le 11 août. Darc qui s'ouvre à l'international, avec le groupe de rock britannique Franz Ferdinand, le 16 août.

Franz Ferdinand - Take Me Out (Official Video)