L'orgue de l'église de Kientzheim (Haut-Rhin) a besoin de rénovation, il date de 1847. Un appel aux dons est lancé, vous pouvez "parrainer" un tuyaux à partir de 5 euros. L'orgue compte un peu plus de 1.900 tuyaux, plus de 300 sont à refaire, les autres seront nettoyés.

Kientzheim : appel pour rénover l'orgue de l'église, on peut "parrainer" un tuyau pour 5 euros

Un appel aux dons est lancé à Kientzheim près de Colmar, pour rénover l'orgue de l'église Notre-Dame-des-sept-douleurs qui date de 1847, du facteur d'orgue Valentin Rikembach.

L'orgue a été classé au titre de monument historique depuis 2019 et il a besoin d'un coup de fraîcheur, une nouvelle jeunesse, pour une meilleure sonorité.

Au fil des années, l'orgue a subi les ravages du temps. L'instrument compte un peu plus de 1.900 tuyaux, dont 80% sont d'origine et plus de 300 sont à refaire, les autres seront nettoyés.

"Les tuyaux qui seront refaits pourront-être gravés avec les initiales des bienfaiteurs. Il y en a pour toutes les bourses. De 5 euros pour le nettoyage, à 1.000 euros pour la réfection totale d'un tuyau," détaille Caroline Baillot la trésorière de l’Association Les Amis des Orgues Valentin Rinkenbach de Kientzheim.

L'orgue a toujours été présent à Kientzheim. Il a accompagné les mariages, les enterrements, les messes, l'association espère rassembler 165.000 euros via les parrainages des tuyaux, les dons des particuliers et les concerts qu'ils vont organiser pour financer les travaux. Si la somme est rassemblée, la rénovation devrait durer deux ans.