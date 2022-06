Kimberose, Anne Sila : ce qu'il ne faut pas rater au Broc Festival !

Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet 2022, se tient la 3e édition du Broc Festival au Théâtre de Verdure. Durant ces 3 soirs se succèdent plusieurs artistes, avec pop, jazz, soul ou encore blues. Un retour très attendu après une pause due à la crise sanitaire.

Isabelle Nicolas, manager chez Directo Productions, reçue par Quentin Lacrome dans les jardins de France Bleu Azur :

Isabelle Nicolas de Directo Productions pour le Broc Festival, sur France Bleu Azur Copier

La programmation du festival

Durant ces 3 soirs, une programmation éclectique nous attend :

Vendredi, Carlos Lopes, auteur-compositeur-interprète, et Anne Sila, chanteuse repérée dans The Voice en 2015 et 2021, sont présents sur scène.

Samedi, Seb Machado et Kimberose animeront cette soirée.

Enfin, dimanche, Marjorie Martinez et Popa Chubby clôtureront cette 3e édition du Broc Festival.

Les informations pour la réservation et l'accès sont disponibles ici.

Le Broc Festival en 1 minute 30 avec Isabelle Nicolas, manager de Directo Productions