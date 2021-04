Les organisateurs d’Évreux Rock in Chair dévoilent ce vendredi la programmation du festival du 24 au 27 juin 2021. Kimberose, Vianney, Benjamin Biolay, Thomas Dutronc, Grand Corps Malade, Tryo, Louis Bertignac ou encore Suzane enchanteront les spectateurs, assis, à l'hippodrome de Navarre.

Kimberose, Vianney et Benjamin Biolay au festival Rock in Chair à Évreux

Rock in Chair

Rock in Chair aura lieu à l'hippodrome de Navarre à Évreux du 24 au 27 juin 2021

Les organisateurs avaient fait le pari de maintenir le festival et Rock in Chair à Évreux sera un des rares et des premiers festivals de l'été en France du 24 au 27 juin. Une programmation qui fait la part belle aux artistes français en raison du contexte sanitaire. 16 artistes se produiront sur la scène de l’hippodrome de Navarre. La billetterie est ouverte dès ce vendredi.

Jeudi 24 juin

Le guitariste ébroïcien Sacha Nemmar ouvrira les festivités

Nina Attal, dont la sortie du nouvel album Pieces of soul est prévue le 21 mai 2021

Benjamin Biolay, sacré meilleur artiste masculin et meilleur album aux 36e Victoires de la musique

Thomas Dutronc plus crooner que jamais. La nouvelle édition de son album Frenchy est sortie le 4 décembre 2021

Vendredi 25 juin

Le duo Apollo à la pop-rock aux saveurs folk et country

Ben (qui n'est plus l'oncle Soul et qui a troqué son chapeau pour une casquette)

Paul Personne et Louis Bertignac. Peut-être l'occasion d'un duo à Évreux ?

Samedi 26 juin

Adelys, autrice et compositrice originaire d'Évreux

La Mayenne en force avec le duo Archimède

Tryo dans sa forme initiale puisque Manu Eveno, guitariste et fondateur a quitté le groupe cette semaine

Grand Corps Malade pourra dire combien chanter et retrouver le public est essentiel

Dimanche 27 juin

Le rappeur ébroïcien Emcee Agora qui a tourné son clip officiel au théâtre Legendre d'Évreux

Suzane, nommée dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique 2021

Kimberose viendra presque en voisine de l'Oise où elle habite

Vianney sera là pour de vrai pour clore le festival

