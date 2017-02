Kiss me, les baisers s'exposent à Uzès

Des baisers tendres, d'autres enflammés, instinctifs, passionnés, surprenants, décalés... des bisous, des bécots de tous genres visibles jusqu'au 14 février galerie des Capucins à Uzès. Une exposition de l'association "Les Azimutés d'Uzès". Et vous pouvez apporter vos baisers...

Kiss me, c'est le nom de l'exposition de baisers galerie des Capucins à Uzès. Des baisers de tous styles, des photographies faites et/ou sélectionnés par l'association "Les Azimutés d'Uzès", association de photographes. Une bonne vingtaine de photographies sont exposées, des baisers familiaux, enflammés, étranges... et vous pouvez aussi apporter vos baisers, une photographe de l'association vous prendra en photo...

Cette séance de photo, c'est vendredi après-midi, vendredi 10 février, dans l'après-midi, de 15 heures à 17 heures. Vous pouvez venir avec celui/celle ou ceux/celles que vous aimez et un/e photographe de l'association vous prendra en photo. Et au-delà de cette séance, vous pouvez aussi participer au concours photo lancé par l'association, il vous suffit d'envoyer la photo à l'association des Azimutés d'Uzès.

reportage à l'exposition Kees Me, galerie des Capucins, Uzès

En plus de ce shooting et de ce concours photo, vous pourrez aussi participer à un roman-photo avec une scénariste et une photographe. Attention, prière de ne pas se prendre au sérieux l'association prévient : ce sera un roman photo scénaristico-photographico-kitsch, dans la plus pure tradition de Nous-deux… ou de Hara-Kiri. Pour ça, rendez-vous le week-end du samedi 11 et dimanche 12 février à la galerie des Capucins, à Uzès

Kiss Me, galerie des Capucins, Uzès, jusqu'au 14 février - Maguy Roudil

Tous les jours, de 17 heures à 18 heures, projection d'un diaporama de photos de baisers et pour terminer l'exposition en beauté, le jour de la Saint Valentin, le mardi 14 février 2017, soirée de clôture à partir de 18 heures 30, soirée musicale jusqu'à 20 heures 30.