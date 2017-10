Kito de Pavant quitte Port-Camargue vers le Havre pour prendre le départ de la Transat Jacques Vabre

Le navigateur Kito de Pavant est parti de Port-Camargue ce samedi 7 octobre. Un départ avec son coéquipier Yannick Bestaven à bord d'un nouveau bateau, le monocoque IMOCA 60 Bastido Orio. Cap sur le Havre en Normandie pour prendre le départ de la Transat Jacques Vabre le 5 novembre prochain.

"Ça fait quelques mois qu'on travaille sur cet objectif de participer à la Transat Jacques Vabre. Pour aller au Havre, c'est cocasse mais nous allons devoir mettre le cap plein sud... il y a quand même la péninsule ibérique à contourner."

Yannick Bestaven (à gauche) et Kito de Pavant (à droite) avant le grand départ. © Radio France - Marion Bargiacchi

Ces dix jours de voyage jusqu'au Havre, ça va nous permettre de nous entraîner avec Yannick. - Kito de Pavant

Kito et Yannick ont apporté des modifications sur le bateau "On espère que ça ira bien. On pense être fin prêts pour le départ le 5 novembre."

