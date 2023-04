Km 930 : de Paris à Nice, le premier roman de Valérie Fayolle à lire et à écouter

Alors là, c'est du lourd! Non pas que Km930 est paru chez Plon (vous l'avez?) mais le premier roman de Valérie Fayolle est une vraie expérience de lecture immersive. Au fil des mots, des chansons originales sont à écouter et font écho aux émotions de son personnage principal, Lisa.

Un road-trip bouleversant et surprenant sur la Nationale 7 entre Paris et la Côte d'Azur

On suit Lisa dans un road-trip entre Paris et la Côte d'Azur sur la Nationale 7 au volant de sa vieille Alfa Romeo qu'elle doit vendre à un acheteur Niçois. Sur sa route: la nostalgie, l'amour, le deuil et la reconstruction ne font qu'un et nous emmène dans un voyage intérieur fort et doux à la fois.

Valérie Fayolle, de la première antenne de France 24 au premier roman, en musique !

Le nom et le visage de Valérie Fayolle vous rappellent certainement quelque chose. Elle fut la première à présenter sur France 24. Dans les coulisses il y avait Jacques Chirac. C'était le 6 décembre 2006 à 20h. Journaliste, elle présente en ce moment Le Paris des Arts. Dans l'interview vous apprendrez qu'elle doit enregistrer un prochain numéro avec Alice Pol, qui écrit (elle aussi) son premier roman !

Dans celui de Valérie, une playlist accompagne les aventures de son héroïne. Des chansons connues qui sont citées. Ou bien des chansons originales qui ont été enregistrées et qui font directement écho aux émotions de son personnage. Grâce à un QR Code, on accompagne donc notre lecture de musique.

Une web-série sur les tubes

Valérie anime aussi une web-série sur You Tube, Rideau Rouge, où elle décrypte des chansons connues de tous et lit leur texte (sans musique, pour le coup).

Rideau Rouge saison 1 - Episode 7 : Nino Ferrer " Le Sud " 1803 | VALERIE FAYOLLE