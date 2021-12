Koh Lanta : ITW de la cherbourgeoise Clémence Castel "Je veux rester sur une note positive"

Ce dimanche 19 décembre Clémence Castel sera en dédicace au centre commercial Les Eléis de Cherbourg de 14H à 17H, pas de doute que ses fans et ceux de l'émission seront là. Malgré les rebondissements de ce "Koh Lanta la légende". La finale s'est terminée mardi soir...sans gagnant ! Car le jeu a été entaché de tricheries. Certains participants ont obtenu de la nourriture à plusieurs reprises en dehors du cadre du jeu. Une déception pour les téléspectateurs à l'occasion des 20 ans de l'émission. L'équité n'étant plus assurée la production a décidé qu'il n'y aurait donc pas de vainqueur et que les 100 000 euros seraient reversés au Fonds pour Bertrand Kamal du nom de l'ancien candidat décédé d'un cancer du pancréas et dédié à la recherche contre cette maladie. Malgré tout, la cherbourgeoise Clémence Castel, unique double vainqueur de Koh Lanta ne retient que du positif. Ecoutez la...

Interview de Clémence Castel Copier