Koh-Lanta : "je suis une fille normale" assure Clémentine, la candidate la plus détestée de France

Ce vendredi soir, TF1 diffuse la finale de Koh-Lanta. Clémentine, la candidate haut-savoyarde, fait partie des quatre prétendants à la victoire. Sauf que la jeune femme agace une partie des fans de l’émission. Critiquée et lynchée sur les réseaux sociaux, elle affirme "ne pas comprendre".

Clémentine, les téléspectateurs vont découvrir ce soir la finale de Koh-Lanta Cambodge (sur TF1 à 21 heures). Est-ce qu’on peut vous demander comment elle s’est passée ?

Pour cela il faudra la regarder ! Je ne peux rien vous dire sur la finale (rires).

En tout cas, cette aventure Koh-Lanta arrive à son terme. De quelques semaines, vous avez fait beaucoup parler de vous. Il y a un phénomène de « Clémentine bashing », vous êtes très critiquée notamment sur les réseaux sociaux. Comment vivez-vous cela ?

Au début, je l’ai vécu difficilement. Les premiers commentaires ont un petit peu piqué. Au fil des épisodes, j’ai vu que l’on s’acharnait énormément sur moi. Mais je me suis habituée, j’ai pris du recul et au final, je le vis très bien. En revanche, j’ai dû faire un petit topo avec mes proches. Je leur ai expliqué qu’ils ne devaient pas en tenir compte et qu’il ne fallait pas lire tout ce que l’on trouve sur les réseaux sociaux parce que, vraiment, cela ne vole pas très haut. Je me demande encore comment c’est possible de mettre des insultes comme ça. Je le répète souvent mais Koh-Lanta, ce n’est qu’un jeu.

Cela a été assez violent. Une page Facebook intitulée « Pour que Clémentine ne gagne pas Koh-Lanta » a été créée. Près de 50.000 personnes la suivent et on y voit des montages photos pas très flatteurs pour vous.

Oui, j’ai vu cette super page contre moi. Après, je prends ça à la rigolade. Mais, c’est quand même incroyable tout ce buzz alors que je n’ai rien demandé. Dans la vie, je suis plutôt discrète et là c’est disproportionné. Mais, je me suis habituée.

On vous reproche votre côté "manipulatrice", voir "peste"...

Oui, mais ces gens (qui critiquent) prennent très peu de recul. Ils ne croient que ce qu’ils voient. Moi, je ne me suis pas trouvée manipulatrice.

Et dans la vraie vie, comment cela se passa-t-il ?

Eh non ! C’est le contraire. Tout se passe très bien, personne n’est venu me critiquer. J’attends pour voir à quoi ressemble mes détracteurs. J’aimerai bien qu’ils sortent de derrière leurs ordinateurs et qu’ils viennent me parler en face à face. Je n’ai pas peur d’eux. Ils savent que je suis sur Annecy, je suis certaine que quand ils me croisent ils n’osent rien me dire parce qu’en fait, je suis une fille normale.

Clémentine, regrettez-vous votre participation à Koh-Lanta ?

Ah non ! Je ne regrette vraiment pas. C’est la plus belle aventure de toute ma vie pour l’instant. Cela a été un régal à vivre, difficile aussi, mais un régal. Quant à tout ce qui se passe autour, c’est ce que la production a souhaité montrer de moi à certains moments. Je peux être comme ça, un peu aigrie ou de mauvaise humeur quand je n’ai pas mangé. Mais Koh-Lanta a été une aventure de malade et si je peux la refaire, je la refais.

Vous avez 25 ans, est-ce que cette émission de télé réalité vous a changée ?

Oui, elle m’a complètement changée. Maintenant, tout me paraît simple dans la vie et je m’ennuie presque, tellement Koh-Lanta était difficile. Je suis beaucoup plus patiente aussi, beaucoup plus calme. J’arrive à prendre du recul sur plein de choses. Et avec la diffusion de l’émission et tout ce que je prends sur les réseaux sociaux, j’ai vécu deux expériences différentes et j’ai l’impression que plus rien ne peut m’atteindre.

Et croyez-vous à la victoire ce soir ?

Oui, j’y crois !

