Koh-Lanta, la légende : le Poitevin Maxime Berthon participe à la saison anniversaire

Ce mardi soir sur TF1, début de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et pour fêter les 20 ans de l'émission, 20 aventuriers emblématiques et hors pair se retrouvent sur une île Polynésienne. Maxime Berthon, le Poitevin, fait partie des champions.

Maxime Berthon ne nous dira rien de l'issue de cette édition de Koh-Lanta. Pas question de rompre le secret du tournage. Mais quand il s'en souvient, il rit. "Le tournage a été très éprouvant, explique l'aventurier poitevin. Alors regardez, si vous voulez nous voir galérer, me voir galérer". Ce mardi soir à 21h, la diffusion de cette saison "Koh-Lanta : les légendes" débute sur TF1, une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission de survie. C'est la deuxième participation de l'ancien prof d'EPS à Jaunay-Marigny, après ses 34 jours en 2019.

Il y a des mano-a-mano à ne pas manquer" Maxime Berthon

Selon le Poitevin, le niveau des épreuves a été réhaussé et ses adversaires sont redoutables. "Que ce soir sur la stratégie ou les épreuves, ils sont très forts, raconte-t-il. Quand on fait Koh-Lanta, on est jamais prêt." Et il précise, cette fois-ci, à leur arrivée sur l'île polynésienne, les aventuriers n'ont trouvé que deux machettes plantées dans un cocotier.