Korléanta, le Koh-Lanta à la sauce orléanaise

La première édition de Korléanta s’est déroulée jeudi sur l’île Charlemagne à Orléans. Un projet né dans les classes de l’école « Cité Formations ».

Normalement, l’émission de télé présentée par Denis Brogniart se déroule sur des îles paradisiaques à l’autre bout du globe. C’est pourtant bien à la base de loisirs orléanaise que 255 sportifs se sont retrouvés pour participer à l’adaptation orléanaise.

«C’est un bon moment a passé sous le soleil, entre copains, avec des épreuves sportives pour faire les guignols». – Stéphane Abraham, participant

Des équipes de dix concurrents se sont affronté tour à tour sur les dix épreuves au programme. Sur l’une d’elles, « guider l’aveugle », Stéphane Abraham a perdu mais l’essentiel est ailleurs.

«C’est un bon moment a passé sous le soleil, entre copains, avec des épreuves sportives pour faire les guignols» explique-t-il, alors que ses amis le chambre à côté. «On a vu la publicité sur Facebook. C’est sympa car on joint l’utile à l’agréable». Pourtant, il ne semble toujours pas décider à s’inscrire au programme télé. «A la place des limaces, il faudra mettre des sandwichs».

Autre épreuve attendue, et surtout redoutée, la dégustation d’insectes grillés.

Un projet d’études

Korléanta est un événement créé de toutes pièces par dix étudiants en bachelor marketing et communication à l’école « Cité Formation » d’Orléans. Le projet est né au mois de février dernier. Une professeure de communication, Justine Thévenot, demande à la classe de monter un projet. Un chef est désigné : Jocelin Hertzog.

«Avec la classe, on a réfléchi à quelque chose de sportif, qui plait et qui attire beaucoup de monde. On a mixé tout cela, et ça a donné un Koh-Lanta à Orléans: Korléanta» explique-t-il. «On a eu trois mois pour le faire. On a eu des cours dédiés à l’organisation de cet événement. Il a fallu tout gérer, de A à Z, la mise en place des épreuves, la recherche de partenaires et les food-trucks aussi pour la restauration».

Le premier Korléanta a eu lieu dans la joie et la bonne humeur. © Radio France - Guillaume Drechsler

Au départ, les étudiants avaient tablé sur 200 participants. Mais toutes les places sont parties en une semaine. Finalement, 255 personnes ont participé au premier Korléanta. La deuxième édition est déjà dans la tête de Justine Thévenot, la professeure en communication. Ce seront les futurs étudiants qui organiseront.