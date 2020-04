Koronavirus : Stalioù ar vro o deus ezhomm sikour

Penaos e vez graet gant stalioù ar vro evit tremen ar prantad diaes-mañ hag an enkadenn deuet gant ar c'horonavirus ? Skoazell o deus ezhomm evel da skouer ar stal levrioù Penn da Benn e Kemperle. Goulenn a ra perc'hennez an ti, Marijo Mellouet, e vefe soutennet he stal o rakprenañ levrioù pe traoù a vez gwerzhet du-se. Gallout a rit prenañ ivez skridoù-prenañ da zispign goude ar "prantad kenfinañ". Ar pal eviti eo savetiñ he embregerezh evel-just met ivez mirout ul liamm gant he fratikoù. Ezel eo Penn da Benn eus Kenstroll a vod stalioù levrioù tomm o c'halon eus sevenadur Breizh.

Evit gouzout hiroc'h e c'hellit selaou amañ dindan ar pennad-kaoz gant Marijo Mellouet.

Selaouit atersadenn Marijo Mellouet e penn ar stal levrioù Penn da Benn e Kemperle Copier

Evit mont e darempred gant ar stal levrioù Penn da Benn : 34 plasenn Sant-Mikael e Kemperle : 02.98.39.13.04 pe penndabenn@wanadoo.fr