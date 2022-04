Kristian, dessinateur de presse : "c'était une campagne particulière à dessiner"

Vous avez très certainement déjà vu son coup de crayon ici ou là ces dernières années, que ce soit dans Nice Matin, sur France 3, ou un peu plus loin de chez nous dans les pages du Dauphiné : Kristian croque l'actualité, et notamment les campagnes électorales depuis de longues années. Et cette dernière a été particulière selon lui. "Au premier tour le président sortant était pas mal absent des débats, c'était particulier. Et puis on était en guerre, on est pas tout à fait sortie du Covid, l'Ukraine effectivement et la guerre à 2000km d'ici a pas mal bousculé les choses."

Comment choisir ? © Radio France - Dessin de Kristian

"J"aurais adoré que Jean Lassalle soit élu président !"

Pour faire de bons dessins, il faut de bons personnages, et de ce point de vue Kristian est très clair : "Jean Lassalle président, cela aurait été du pain béni." L'arrivée d'Eric Zemmour aussi lui a fourni de la matière. "Il est très présent par ses prises de position notamment." Il sourit, tourne en dérision, quitte à recevoir des insultes, notamment après un dessin sur Marine Le Pen dessinée en surprise dans un Kinder. Pour autant, pas question de céder, "c'est la liberté d'expression" répond-il, et "j'accepte parfaitement aussi qu'on ne soit pas d'accord avec mes images !" Une seule prise de position dans ses dessins : Kristian appelle à voter, pour qui vous voulez, mais pour le dessinateur, c'est un devoir capital.