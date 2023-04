Kyle Eastwood invité d'honneur du festival de cinéma de La Baule

Kyle Eastwood invité d'honneur du 9ème festival de cinéma et de musique de film de La Baule

Le festival de cinéma et de musique de film de La Baule aura cette année comme invité d'honneur le compositeur américain Kyle Eastwood. La 9ᵉ édition du festival se déroule du 28 juin au 2 juillet. Le fils de l'acteur et réalisateur Clint Eastwood sera sur la scène du palais des congrès le samedi 1er juillet pour un concert hommage aux plus belles musiques des films de son père. Il a d'ailleurs lui-même composé certaines de ces musiques. Il assistera également à la remise des prix du festival.

Depuis sa création, le festival de La Baule invite chaque année un compositeur de musique de film, le palais des congrès a ainsi vu passer Francis Lai, Michel Legrand, Vladimir Cosma, Eric Serra ou Alexandre Desplat.