La Nouvelle éco : comment une gérante amiénoise anticipe la réouverture

Les discothèques vont enfin rouvrir le 9 juillet après quinze mois de fermeture. L'annonce est tombée hier à l'issue d'une rencontre à l'Elysée entre les professionnels des boîtes de nuit et du gouvernement. Elles peuvent rouvrir à condition de gérer les entrées soumises au pass sanitaire.

Le monde de la nuit peut de nouveau s'illuminer, avec toutefois quelques contraintes sanitaires. Les fêtards devront présenter un pass sanitaire, le laissez-passer désormais incontournable. Seuls ceux qui se seront fait vacciner à 100% ou qui peuvent présenter un test PCR ou antigénique négatif auront l'autorisation d'entrer en discothèque. De même pour les anciens malades du covid qui devront attester de leur immunité par un test .

Les fêtards doivent prévoir leur sortie à l'avance et se faire tester jusqu'à 48 heures avant leur soirée. Pour que la réouverture se déroule bien, la gérante de trois discothèques dans le quartier Saint-leu à Amiens, Angélique Godé, a tout anticipé : "nous faisons des partenariats avec des étudiants en médecine pour qu'ils viennent faire des tests antigéniques à nos clients devant nos établissements. Nous avons aussi contacté la préfète de la Somme la semaine dernière pour proposer des créneaux de vaccination dans nos établissements avant la réouverture".

Angélique Godé propose donc un système de navette pour les jeunes personnes qui souhaiteraient se faire vacciner dans l'un de ses établissements situés dans le quartier Saint-Leu à Amiens.

Des recrutements pour faire respecter les gestes barrières

La gérante redoute que ces mesures sanitaires contraignantes comme le pass sanitaire génèrent des fils d'attente devant les discothèques. Pour les éviter, elle envisage de mettre en place des bars à tests à côté des établissements, des bars tenus par des étudiants en médecine qui proposeraient de réaliser des tests antigéniques.

Angélique Godé va notamment renforcer ses équipes au niveau du bar, du service en salle, au vestiaire, et à l'entrée. Avec des jeux comme des billards et des babyfoot...le personnel veillera au respect des gestes barrières. Des "désinfecteurs" veilleront au lavage de mains ainsi que du matériel à l'intérieur des établissements "pour que tout soit en règle" étant donné que le port du masque à l'intérieur ne sera plus obligatoire.