L'A400M de retour au musée Aeroscopia de Blagnac après six mois d'absence

C'est au petit matin, ce vendredi 7 juillet, que l'A400M a fait son retour devant le musée Aeroscopia de Blagnac (Haute-Garonne). Le mastodonte des airs est parti pendant six mois dans les ateliers pour se refaire une beauté. Il était 8h ce vendredi quand, dans le plus grand secret, l'avion a été transféré de l'usine Jean-Luc Lagardère (hall d'assemblage) au parvis du musée.

"Il fait partie de nos stars"

Désormais, "la Rolls Roys des avions cargos militaires européens" est exposée à l'entrée du site. Une expression utilisée par Mélodie, guide au musée, qu'elle justifie par les capacités incroyables de l'avion : "Par rapport au Transall qu'il remplace, on peut dire qu'il transporte deux fois plus et qu'il va deux fois plus loin en autonomie de vol. Il est beaucoup plus moderne avec ses quatre turbos propulseurs, les plus puissants du marché et ses 11.000 chevaux par moteur. Il peut monter à 800 km/h et vol jusqu'à 12.000 mètres d'altitude", insiste la guide avant d'ajouter : "La taille impressionne beaucoup de public qui adore faire des photos devant. Il fait partie de nos stars."

"Il s'est refait une beauté"

Pendant six mois, l'avion aux dimensions démesurées n'était plus visible sur les 35.000 mètres carrés du musée de l'aéronautique. Après un passage dans l'atelier pour un coup de peinture pendant six mois, il est de retour ce vendredi sur le site d'Aeroscopia. "Nous avons une collection de 40 appareils et dix d'entre eux sont en extérieur. Ils subissent plus de dommages, ils nécessitent une maintenance plus importante", explique Vincenta Molinero, responsable promotion.

Aeroscopia a décidé de changer l'emplacement de l'A400M pour l'installer à l'entrée du musée. Un changement qui a prolongé l'absence de l'avion : "Pour le réintégrer, il a fallu faire une dalle en béton. Ce sont des travaux qui ont pris du temps et du retard. Mais avant que les visiteurs puissent remonter à bord, il va falloir attendre au plus tard la rentrée de septembre."

L'opération de transfère a durée une trentaine de minutes - Musée aeroscopia

Désormais, l'A400M servira de conclusion lors des visites airbus proposée à la rentrée.