L'Abbaye de l'Epau en lice pour devenir le monument préféré des Français

L'Abbaye royale de l'Epau va-t-elle devenir le monument préféré des Français ? Elle fait partie de la liste des sites sélectionnés pour l'émission de Stéphane Bern. Dans la région, elle est en concurrence avec le Belem, célèbre trois mats qui a ses attaches à Nantes et le Château de Brissac dans le Maine et Loir.

Vous pouvez voter jusqu'au 26 mai sur le site de France télévision pour désigner le monument qui représentera la région Pays de la Loire en finale nationale. Celle-ci regroupera 14 monuments et sera diffusée sur France 3 lors des journées du patrimoine les 16 et 17 septembre 2023. On connaitra alors le monument préféré des Français.

L'an dernier, c'est la gare maritime transatlantique de Cherbourg dans la Manche d'où était parti le Titanique qui avait remporté le concours.