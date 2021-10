L'abbaye de l'Epau, théâtre de la renaissance française de Goldorak

De gauche à droite : le collectionneur et pâtissier fan de Goldorak, Jerôme Lehoux, le co-directeur de la bibliothèque départementale Aurélien Moreau, la vice-présidente du conseil départemental Véronique Rivron et le libraire manceau Samuel Chauveau

C'est l'événement BD de la rentrée. Le 15 octobre, l'éditeur français de mangas, Kana, sortira la bande-dessinée Goldorak, réalisée par cinq dessinateurs français et un belge, qui redonnent ainsi vie au célèbre robot de l'espace japonais. Une sortie en grande pompe, présentée la semaine prochaine dans trois ville d'Europe : Paris, Bruxelles et Le Mans, où une après-midi spéciale sera organisée dimanche 17, à l'abbaye de l'Epau avec des animations, des expositions et les cinq auteurs de cette aventure éditoriale hors du commun, préparée dans le plus grand secret.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Samuel Chauveau, responsable de la librairie Bulle, l'une des plus grosses de France en matière de BD, a été mis dans la confidence, lors d'une "réunion secrète" au festival d'Angoulême il y a deux ans : "C'était un projet un peu fou car on savait qu'on ne pouvait rien faire sans la validation du Japon, mais l'éditeur semblait sûr de lui, l'équipe a commencé à travailler et ça a duré trois ans, avec de nombreux allers-retours entre l'éditeur et le studio japonais" Dynamic Planning, celui du "papa" de Goldorak, le maître mangaka, Go Nagai. Tout a été validé par les Japonais, jusqu'à l'affiche de l'événement organisé à l'abbaye de l'Epau.

Depuis la série d'animation des années 70, diffusée chez nous dans l'émission Récrée A2 de Dorothée, Goldorak est resté muet : ni film, ni BD, ni manga, rien. Cette renaissance est donc totalement inédite. Et si elle se passe en France, ce n'est pas tout à fait un hasard selon Aurélien Moreau, directeur adjoint de la bibliothèque départementale : "La France est des rares pays, voire le seul, en dehors de l'Asie, où le dessin animé a eu une diffusion et une réception phénoménales, ce qui étonne toujours les Japonais d'ailleurs ! C'est très particulier, il y a eu un vrai phénomène Goldorak typiquement français, et ce n'est pas anodin que cette BD soit l'œuvre de fans français."

Des religieuses en forme de Goldorak pour fêter l'arrivée prochaine du robot de l'espace © Radio France - Ruddy Guilmin

Plus qu'un phénomène de télévision, le dessin animé de Go Nagai a également fondé la culture manga en France, précise Aurélien Moreau : "Tous les spécialistes s'accordent là-dessus, c'est Goldorak qui a amené ce type de dessin et de narration typiquement japonaise et qui a permis l'irruption de la culture manga, qui s'est développée ensuite dans notre pays, toujours à la faveur des dessins animés, puis dans les années 90 avec le manga livre." Le manga "BD" est d'ailleurs aujourd'hui l'un des principaux points d'entrée dans la lecture pour les jeunes. Et "la France est le deuxième marché au monde pour le manga, derrière le Japon", confirme Samuel Chauveau.

Clin d'œil de l'histoire, ce sont aujourd'hui des auteurs de l'école franco-belge qui redonnent vie au manga Goldorak, dans une BD qui sera tirée à plus de 100 000 exemplaires, quand le tirage moyen, en France, se situe autour de 2 000.