Saint-Martin-l'Ars, France

Où est passé le cloître de l'Abbaye de la Réau ? Et s'il se trouvait aux Etats-Unis, dans un musée à New-York ou chez un riche magnat ? Le cloître a été démoli à la fin du 18ème siècle et ses pierres ont ensuite disparu. Les propriétaires actuels de cet édifice situé à Saint Martin l'Ars, dans la Vienne aimeraient les retrouver. Ils vont faire appel à une historienne spécialiste du Moyen-Age, pour enquêter sur l'histoire du cloître, et remonter le temps pour savoir ce qu'il est devenu. Et parmi les pistes sérieuses, il y a bien celle des Etats-Unis.

La piste américaine

Plusieurs cloîtres du Sud Ouest de la France ont été dépecés et remontés de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis, dans l'histoire de l'abbaye de la Réau, l'un des acquéreurs s'est exilé aux Etats-Unis pour fuir la Révolution, à la fin du 18ème siècle. Pour Noémi Guyot, propriétaire actuelle avec son mari, il aurait pu emporter les pierres de l'abbaye avec lui pour tenter de les mettre à l'abri.

Une étude qui coûte 6 000 euros

Mais d'autres pistes sont possibles : Les pierres disparues ont peut-être servi à remblayer les douves. Pour savoir où se trouvent les pierres de l'ancien cloître, il faut enquêter et démarrer une étude préalable. Cette dernière dure un mois et coûte plus de 6 000 euros. Les propriétaires veulent lancer un appel au financement participatif, sur internet.