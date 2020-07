L'abbaye de Noirlac revêt ses habits de lumière cet été

Les " Inattendues ", ce sont quatre soirées exceptionnelles du 28 au 31 juillet, à partir de 18H30. Trois concerts en extérieur (avec repli à l'intérieur en cas de mauvais temps) et un spectacle de danse en suspension. Paul Fournier, directeur de l'abbaye cistercienne de Noirlac, voulait vraiment proposer des animations pour un public familial, à destination également des touristes qui profiteront de cette période post-confinement pour visiter la France et la région : " L'idée, c'est de s'arrêter à Noirlac et pas d'y passer simplement. Comme les règles sanitaires se sont desserrées, on s'est dit qu'on ne pouvait pas rester sans rien faire, d'autant que les artistes, nos visiteurs fidèles et nous-mêmes ressentions une certaine frustration après l'annulation des traversées. On a donc monté cette programmation familiale avec des artistes virtuoses dont on sait qu'ils communiqueront leur joie de jouer et de partager. C'est un répertoire très abordable (Jazz-blues, comédies musicales américaines et musiques du monde). Le vendredi, on accueille un spectacle de danse en suspension. Il s'agit de deux danseuses qui évoluent sur un trépied à dix mètres de hauteur. Un moment de grâce absolu."

Ephémères, danse en suspension, se produira le 31 juillet à l'abbaye de Noirlac (Cher) - Eric Guyot

On vient donc en famille et après le spectacle de 18H30, on pourra même pique-niquer dans le parc. Une visite du bocage vous sera ensuite proposée avant un autre moment magique : à 21H30, la mise en lumière de l'abbaye grâce à des artistes verriers qui ont créé des projections particulières pour l'abbaye : " Ces artistes verriers ont réalisé des plaques de verre qui seront projetées dans les espaces extérieurs et intérieurs, détaille Paul Fournier. Ils transformeront complètement la perception que nous pouvons avoir du bâtiment. C'est vraiment une chance de pouvoir déambuler de nuit dans ce lieu. On en ressent encore plus la force spirituelle." Tarif : 20 euros la soirée, comprenant le spectacle à partir de 18H30 et la mise en lumière (réductions possibles, gratuit moins de 12 ans). Attention : réservation obligatoire au 02 48 96 17 16 ou sur resa@noirlac.fr