L'entretien du Domaine de Pontigny coûte plus de 200 000 euros par an au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Pontigny, France

Le domaine de Pontigny est-il condamné à être vendu? Son parc et ses bâtiments sont une charge financière lourde pour le conseil régional, propriétaire depuis 2003. Il y a dix ans déjà, la région avait mis le domaine en vente.

Ses dix hectares coûtent entre 200 000 et 250 000 euros par an en entretien et en personnel. "Il faut donc trouver une utilité au parc et à ses nombreux bâtiments" reconnait, Lydwine Saulnier-Pernuit, présidente des Trois P, l’association qui organise un colloque jusqu'au 22 septembre à Pontigny: « Les bâtiments ne servent plus » regrette-t-elle, « ils s’abîment, ils n’ont pas de disponibilité réelle et donc il faut leur redonner un intérêt.»

Plusieurs pistes de réflexion

Il y a déjà des idées qui ne demandent qu'à être développées : des masters classes, des expositions pourraient s'y installer. L’association des amis de Pontigny, propose aussi de créer une "matériauthèque", une sorte d'école de restauration qui pourrait intéresser des entreprises, des architectes et rapporter un peu d'argent : "ce serait notre base économique », explique la présidente de l'association, Micheline Durand, « rassembler des matériaux anciens, être en capacité de les étudier, d’étudier des savoir-faire et de les transmettre pour les restaurations actuelles » poursuit-elle, « et c’est en cela que ça intéresserait la maison de l’entreprise, les entreprises et les architectes. »

Les initiatives des amis de l’orgue, une autre association, seraient également les bienvenus. La balle reste de toute façon dans le camp du conseil régional Bourgogne Franche-Comté qui sera attentif aux propositions qui pourraient émerger de ce colloque.