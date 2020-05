Déconfinement : l'abbaye de Saint-André, premier monument historique rouvert à Villeneuve-lès-Avignon

Ce bijou est caché dans l'écrin du fort Saint-André, que tout le monde en Vaucluse connaît au moins de vue. Cette abbaye est un domaine privé qui se visite, en particulier ses jardins. Ils s'étendent sur deux hectares face au Ventoux et au Palais des papes.

Les racines de cette abbaye remontent au XIIe siècle

La fermeture au printemps pour cause de crise du coronavirus a été un coup dur et la reprise est laborieuse, mais la réouverture prochaine du secteur touristique local rassure la famille propriétaire des lieux depuis 1916.

Un havre romantique dont le jardin est le plus beau fleuron

D'inspiration méditerranéenne, ces jardins remarquables proposent au visiteur une promenade entre cyprès et bassins d'eau fraîche, ruines et statues, buissons de fleurs et sentier botanique. Des cours de yoga sont également dispensés sur les terrasses avec l’association "Inspire yoga" d’Avignon. Le jardin n’est pas le seul attrait de l’abbaye, dont les bâtiments se visitent et abritent des expositions, comme en ce moment, celle de la calligraphe pernoise Sybille Friedel.

Les réservations peuvent se faire sur le site internet de l'abbaye de Saint-André.

