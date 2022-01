L'abbaye du Mont-Saint-Michel, monument national le plus visité de France en 2021

Avec plus de 608 000 visites, l'abbaye du Mont-Saint-Michel reste en tête du classement des monuments nationaux les plus visités de France en 2021.

Malgré le Covid, les restrictions sanitaires, le Mont-Saint-Michel est toujours au top du classement des monuments nationaux les plus visités de France avec plus de 608 000 visiteurs en 2021. La merveille normande devance l'Arc de Triomphe et la Sainte-Chapelle à Paris. La fréquentation de l'abbaye augmente de 21% par rapport à l'année dernière.

Un succès aussi sur les réseaux sociaux. Les visiteurs du Mont-Saint-Michel s'affichent sur les réseaux sociaux : 547 000 publications sous le hashtag #montsaintmichel sur Instagram. Succès aussi en vidéo sur le réseau social Tik Tok notamment : 15,7 millions de vues pour les vidéos qui utilisent aussi le hashtag #montsaintmichel.

L'aura internationale du Mont est visible sur Tik Tok avec des visites en espagnol par exemple...

Ou en Italien...

Les visiteurs partagent aussi leur voyage en musique avec des musiques dramatiques ou poétiques :

L'intérêt de cette visibilité numérique, le Centre des monuments nationaux l'a bien compris. Il est depuis 2021 sur Tik Toket LinkedIn en plus d'Instagram, Twitter, Facebook et Youtube.