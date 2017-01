L'abbaye royale de la Réau sort de l'oubli

Le site fondé au XIIème siècle, sous le règne d'Aliénor d'Aquitaine, vient de changer de propriétaire et va connaître une nouvelle vie.

Fondée il y a huit siècles, l'abbaye de la Réau s'étend sur vingt hectares le long du Clain. Le site a accueilli au plus fort de son activité une soixantaines de chanoines avant d'être vendu aux enchères à un commerçant de Poitiers au lendemain de la révolution.

Le sénateur Jean-Pierre Raffarin et le président de la Vienne Bruno Belin lors de la visite. © Radio France - William Giraud

Ouverture au public en avril

Les lieux sont ensuite restés entre les mains de plusieurs familles (des écoliers y ont séjourné lors de classes vertes organisées sous l'égide du département de la Vienne dans les années 50) jusqu'à leur rachat, il y a trois mois, par Michel Guyot. Le nouveau propriétaire veut en faire un lieu ouvert au public. A partir du 1er avril, les visiteurs pourront découvrir ce qu'était la vie des moines au Moyen-Âge.

Des travaux entre 2020 et 2030

Le prix d'entrée sera de dix euros (six euros pour les enfants). Les propriétaires espèrent entre 10.000 et 12.000 visiteurs par an. Des ateliers de taille de pierre et d'enluminures sont prévus. Il y aura aussi un salon de thé et une boutique de souvenirs. D'ici quatre ans, Michel Guyot espère "lancer ensuite un ambitieux chantier de restauration de la voûte de pierre et de plusieurs murs porteurs, disparus au fil du temps". Des travaux gigantesques qui s'effectueront sous la houlette des monuments historiques et de l'Etat, puisque l'abbaye est classée.