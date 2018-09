Nancy, France

C'est une première : les 10 académiciens Goncourt ont choisi non pas le Salon Drouant à Paris pour annoncer ce vendredi la liste des romans en lice pour le prestigieux prix littéraire mais le Salon Carré de l'Hôtel de Ville de Nancy. Une liste de 15 ouvrages - dont 5 premiers romans - dévoilée par Didier Decoin. "Il y certains d'entre nous qui ont des déceptions. Moi je suis très joyeux parce que j'ai deux-trois chouchous sur la liste", confie le secrétaire général de l'académie Goncourt.

Changement de décor à Nancy - les lustres en cristal et les peintures murales XVIIIe - et d'ambiance - beaucoup de micros et d'appareils photo. "Il y a un monde fou", s'étonne Bernard Pivot, président de l'académie. "C'est comme si on remettait le Goncourt quasiment !"

L'auteur et réalisateur lorrain Philippe Claudel, membre de l'académie, ne peut que se réjouir de cette première et de cette effervescence : "Moi qui suis très attaché à ma région et plus généralement à la province, c'est un moment fort, un geste fort."

C'était aussi une sorte de bol d'air frais de délibérer dans ces beaux salons, avec la place Stanislas à côté. Peut-être que cela a un peu influencé les débats, on ne sait pas !" - Philippe Claudel, membre de l'académie Goncourt

En exclusivité, les Académiciens Goncourt délibèrent à #Nancy pour la première sélection du prix #Goncourt. pic.twitter.com/8FU5n4delk — Ville de Nancy (@VilledeNancy) September 7, 2018

Parmi les 15 auteurs sélectionnés, le Nancéien Nicolas Mathieu pour son deuxième roman "Leurs enfants après eux" (Actes Sud). Il est déjà lauréat 2018 de la Feuille d'Or. Le Goncourt 2018 sera-t-il Lorrain ? Réponse le 7 novembre. Une certitude : l'heureux futur élu se trouve au Livre sur la Place ce week-end.

La première sélection de 15 titres de l'académie Goncourt :