VIDÉO - L'académie Teddy Riner s'installe à La Plagne

La Plagne-Tarentaise, France

Teddy Riner est déjà venu en Savoie en novembre 2018. La star du judo avait fait le déplacement pour un entrainement de deux cents jeunes judokas aux Arcs à l'occasion des 50 ans du Judo Club Tarentaise. Fort de ce succès et face de la demande de clubs de judokas français et internationaux, le champion a lancé sa propre séance d'entraînement : l'académie Teddy Riner. Pour sa cinquième édition, le champion accueille 150 judokas, des poussins au cadets à la salle omnisports de La Plagne en Savoie depuis mardi et jusqu'à dimanche.

"Il est balèze quand même !" - Un judoka ceinture noire devant les 2 mètres 03 de Teddy Riner

Teddy Riner, deux mètres trois, double champion olympique de judo et dix fois champion du monde et face à lui, quatre-vingt petits judokas de 8 à 12 ans. L'objectif des enfants, soulever le sportif de haut niveau pour le jeu du "déménageur".

L'académie, c'est un stage au plus près de Teddy Riner où les petits judokas s’entraînent en s'amusant et peuvent s'approcher de la star. "Moi, je veux que ce soit divertissant, que les enfants apprennent en s'amusant mais que je puisse aussi répondre à leurs questions et leur montrer des techniques s'ils veulent faire une carrière ou juste être meilleur, ils auront les armes", confie Teddy Riner.

L'ambition de Teddy Riner, c'est aussi de partager des valeurs qui lui sont chères, "il faut du courage, respecter les règles, respecter les autres et savoir vivre dans un groupe. Le sport, le judo, ce sont ces valeurs que j'ai appris toute ma carrière et c'est ce qui fait de moi l'homme que je suis."

L'entrainement avec Teddy Riner dure une bonne partie de la matinée "il nous apprend plein de trucs, il est impressionnant, on a tous envie de prendre sa place un jour mais ça va être compliqué", reconnaît Marvin, un judoka de 11 ans venu spécialement de l'Alsace pour voir son idole et ses copains de l'académie.

Et oui, pas simple de se mesurer au grand Teddy Riner, il s’entraîne six heures par jour à l'INSEP mais en ce moment, à La Plagne, le sportif de haut niveau fait deux heures de musculation par jour. "Ça lui manque l'entrainement", confie un membre de son staff.

La prochaine académie Teddy Riner se fera pendant les vacances de la Toussaint mais pour l'instant, aucune indication sur le lieu choisi.