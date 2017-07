L'acteur américain Sam Shepard est mort

L'acteur Sam Shepard est décédé jeudi, a annoncé sa famille ce lundi. Né en 1943, il est notamment connu pour son rôle dans "L'étoffe des héros" pour lequel il a été nommé aux Oscars.

L'acteur Sam Shepard, né le 5 novembre 1943, est mort jeudi, a révélé ce lundi sa famille au journal américain New York Times. Il avait 73 ans. Son agent a refusé tout commentaire sur ce décès, dont la cause n'est donc pas connue.

Il est une figure importante du cinéma américain, où il a joué dans une soixantaine de films, dont le plus connu est "L'étoffe des héros", sorti en 1983, dans lequel il incarne le personnage du pilote Chuck Yeager, et qui lui vaut en 1984 une nomination pour l'Oscar du meilleur second rôle (le trophée est alors remporté par Jack Nicholson). L'un de ses derniers rôles au cinéma remonte à 2016, dans "Midnight Special".

Dramaturge reconnu

Mais c'est aussi pour ses qualités d'auteur et de scénariste que Sam Shepard est réputé : on lui doit notamment le scénario de "Paris Texas" réalisé par Wim Wenders et récompensé par la Palme d'Or en 1984. Réalisateur de deux films, il a également écrit plus de 40 pièces, dont plusieurs ont obtenu des Tony Awards (l'équivalent américain des Molières), et même un Prix Pulitzer de la meilleure oeuvre théâtrale, pour "L'enfant enfoui".

Compagnon de Jessica Lange (vue au cinéma dans "King Kong"), il était également connu pour avoir eu une liaison avec la rockeuse Patti Smith dans les années 60.