L'acteur Bernard le Coq bientôt intronisé à la confrérie de la truffe et du foie gras en Dordogne

Le comédien Bernard le Coq est attendu en Dordogne à la fin du mois. Il est l'invité d'honneur et le parrain de la fête de la truffe à Sorges et il sera intronisé à la confrérie de la truffe et du foie gras.