VIDÉOS - L'acteur Charles Gérard est mort à l'âge de 96 ans

Charles Gérard est mort à l'âge de 96 ans ce jeudi 19 septembre. Il a notamment joué aux côtés de Jean-Paul Belmondo dans "L'incorrigible", "L'Animal" et "Flic ou voyou". Un des grands seconds rôle du cinéma français, fétiche de Claude Lelouche.

Jean Paul Belmondo et Charles Gerard le 4 août 2017.

Il était reconnaissable à son nez, cassé par Jean-Paul Belmondo lors de leur première rencontre, en 1948. Ce jeudi 19 septembre 2019, le cinéma français est orphelin d'un de ses grands seconds rôles, après la disparition de Charles Gérard à 96 ans. Il avait joué aux côté de "Bebel" sur nombre de ses films, dont "L'incorrigible", "L'Animal" et "Flic ou Voyou".

"Une grande perte"

"C'était le copain idéal, c'est une grosse perte pour le cinéma" estime Claude Lelouche. Le réalisateur a rendu hommage à celui qu'il a fait jouer dans nombre de ses films. Un ami à l'écran mais aussi dans la vie : "On pouvait l'appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il était toujours là pour nous faire rire et pour déconner parce que c'est important dans la vie. C'est une grosse perte pour le cinéma"