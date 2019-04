L'acteur Jean-Pierre Marielle est mort à l'âge de 87 ans

L'acteur Jean-Pierre Marielle, inoubliable interprète de Monsieur de Sainte-Colombe dans "Tous les matins du monde" (1991) et grande figure du cinéma et du théâtre français, est décédé mercredi à l'âge de 87 ans, a annoncé sa famille à l'AFP.

"Agathe Marielle a la tristesse d'annoncer que son mari, l'acteur Jean-Pierre Marielle, s'est éteint le 24 avril à 16h24, à l'hôpital des Quatre Villes à Saint-Cloud des suites d'une longue maladie. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité", a précisé son épouse dans un communiqué.

Né à Paris le 12 avril 1932, ce Bourguignon fils d'un industriel de l'agroalimentaire et d'une mère couturière, connu pour sa voix caverneuse et son humour grinçant, fût aiguillé vers le théâtre par un professeur de lettres. Il sortira du Conservatoire de Paris en même temps que Jean-Paul Belmondo, Bruno Cremer, Claude Rich, Françoise Fabian et Jean Rochefort, l'ami de toute une vie.

Plus de 100 films

Après avoir débuté au théâtre, Jean-Pierre Marielle a joué dans plus de cent films, comiques et tragiques, d'auteur et grand public, et d'innombrables pièces et téléfilms.

Remarqué dans "Le diable par la queue" de Philippe de Broca en 1969, le comédien a aussi tourné sous la direction de Bertrand Tavernier ("Que la fête commence", 1974). En 1975, "Les galettes de Pont-Aven" de Joël Seria lui vaut la première de ses sept nominations aux Césars. Son interprétation de Monsieur de Sainte-Colombe dans "Tous les matins du monde" d'Alain Corneau (1991) est considérée par beaucoup comme son meilleur rôle.

7 d'or du meilleur comédien pour "La controverse de Valladolid" diffusé à la télévision, Jean-Pierre Marielle avait aussi remporté un Molière pour "Le retour" d'Harold Pinter en 1994.