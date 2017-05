L'acteur marseillais Moussa Maaskri sera policier dans "Taxi 5" dont le tournage démarre cet été

Moussa Maaskri, acteur marseillais de 54 ans, est très demandé pour des rôles de voyous. On l'a déjà vu dans "Corniche Kennedy" et "La French", deux films tournés à Marseille. Cette fois-ci, il va jouer le rôle d'un policier dans "Taxi 5", dont le tournage commence en juin à Marseille.

France Bleu Provence : Vous avez souvent joué des rôles de voyou mais cette fois, vous serez un policier... un peu bizarre !

Moussa Maaskri : Oui, un flic forcément bizarre dans la saga "Taxi" ! Mais je ne peux pas vous en dire plus. Le scénario est secret ! Une chose est sûre : je vais vous faire rire. C'est une comédie.

FBP : Faire rire, une nouveauté pour vous au cinéma ?

MM : Oui, un nouvel emploi. C'est un peu l'aventure même si j'ai déjà joué la comédie avec des jeunes qui écrivent pour YouTube comme "Les Dégains". Mais sur le grand écran, ce sera la première fois.

FBP : Pourquoi avoir accepté ce défi ?

MM : J'ai toujours aimé les films "Taxi", le côté bande dessinée, pas sérieux. Aussi parce que c'est à Marseille, ma ville. Et puis c'est un film produit par Luc Besson. C'est quelqu'un qui me fait confiance depuis très longtemps, notamment dans les films "Immortel" et "Adéle Blanc Sec" (sortis en 2010). Et j'avais très envie de tourner avec le réalisateur Franck Gastambide, qui jouera aussi un policier dans "Taxi 5". Il succède à Gérard Krawczyk qui était aux commandes des Taxi 2, 3 et 4.

FBP : Tourner un film comme "Taxi" à Marseille l'été, en pleine saison touristique, ça ne va pas être simple...

MM : Oui, c'est un pari mais ça va bien se passer ! Marseille est une ville qui accueille beaucoup de tournages, les Marseillais aiment et respectent ça. En 2013, par exemple, j'ai tourné "La French" à Marseille, il n'y a jamais eu de problèmes.

FBP : Encore près d'un an de patience avant de voir "Taxi 5" au cinéma...

MM : Oui, le film sortira en avant-première dans les salles marseillaises le samedi 7 avril 2018, quatre jours avant la sortie nationale et 20 ans après le premier "Taxi".