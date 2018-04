C'est une étape supplémentaire franchie dans la carrière de l'acteur nancéien Pierre Deladonchamps. Le film "Plaire, aimer et courir vite", de Christophe Honoré, dans lequel il joue a été choisie en compétition officielle au festival de Cannes.

Il connaît déjà le festival de Cannes mais participera à la compétition officielle pour la première fois cette année du 8 au 19 mai prochain. Pierre Deladonchamps, l'acteur originaire de Nancy, foulera le tapis rouge cannois avec l'équipe du film de Christophe Honoré "Plaire, aimer et courir vite", retenu dans la sélection officielle dévoilée ce jeudi 12 avril.

Troisième passage à Cannes

Pierre Deladonchamps partage l'affiche avec Vincent Lacoste et Denis Podalydès dans ce long-métrage qui sortira en salles le 11 juillet prochain. C'est la troisième fois qu'il présente un film à Cannes après "L'inconnu du lac" dans la sélection "Un certain regard" en 2013 et "Nos années folles" d'André Téchiné en 2017 dans le cadre d'une soirée hommage au réalisateur.

Pierre Deladonchamps possède pour l'instant un prix, le César du meilleur espoir masculin en 2014 pour son rôle dans "L'inconnu du lac"