L'acteur Sidney Poitier, première star noire d'Hollywood, est mort à 94 ans. Il fut le premier acteur noir à recevoir l'Oscar du meilleur acteur, en 1964, pour Le Lys des champs. "Nous avons perdu une icône, un héros, un mentor, un combattant, et un trésor national", a commenté le vice-Premier ministre des Bahamas, Chester Cooper, sur sa page Facebook, sans mentionner la cause du décès. Engagé dans le combat pour les droits civiques, Sidney Poitier avait connu le succès dans les années 1960 avec notamment ses rôles dans Dans la chaleur de la nuit et Devine qui vient dîner.

D'origine haïtienne, né le 20 février 1927 à Miami, il avait passé son enfance aux Bahamas avant de rejoindre son frère aux États-Unis pour se lancer dans le théâtre. En 1972, il avait réalisé son premier film. Six autres ont suivi, dont Uptown Saturday Night. Sa dernière apparition au cinéma datait de 1988, dans Le Chacal avec Bruce Willis.