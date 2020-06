L'activité redémarre doucement au labyrinthe de Guéret

Deux weekends se sont écoulés depuis la réouverture du labyrinthe géant de Guéret. Les visiteurs reviennent peu à peu, mais l'affluence reste plus faible qu'en temps normal, à cette période. Ce dimanche 7 juin, une poignée de familles ont bravé les nuages pour venir se perdre dans les allées du plus grand labyrinthe végétal permanent au monde.

Une centaine de visiteurs le premier weekend

Lors du weekend de réouverture, le labyrinthe a enregistré une centaine de visites. " C'est pas trop mal, mais ça aurait été bien mieux sans l'épidémie de covid-19", estime Adrien Sclapari, le maître du jeu de l'escape game, qui se trouve sur le site du labyrinthe. "Il faut laisser du temps aux gens. Quand ils auront confiance dans les mesures sanitaires mises en place, je pense qu'ils reviendront".

Dans le labyrinthe, le masque n'est pas obligatoire. En revanche, masques et gants sont requis pour participer à l'escape game. Les objets et les locaux de l'escape game sont désinfectés régulièrement. Un sens de circulation a été mis en place à l'accueil. Pour plus de sécurité les questionnaires qui aident à trouver la sortie du labyrinthe sont maintenant jetables.

Le début de saison amputé

Ce dimanche 7 juin, le temps gris n'a pas favorisé la fréquentation du site. Seules quelques familles se sont aventurées dans les allées du labyrinthe. Valérie et ses deux enfants y ont passé une partie de l'après-midi : "Le principe du labyrinthe, c'est bien : les enfants marchent et ce n'est même plus une contrainte", constate-t-elle. C'est Ethan, son fils de 14 ans, qui a eu l'idée de cette sortie. Valérie ne regrette pas : "ça fait du bien car on a besoin d'espace".

Même si on a été privilégiés en Creuse pendant le confinement, on a besoin de liberté

L'équipe du labyrinthe espère que les visiteurs vont rapidement revenir en nombre. Ce site touristique est l'un des plus fréquentés de Creuse : il accueille généralement 20 000 à 25 000 personnes par an. Cependant Le confinement a mis un coup d'arrêt à son début de saison. Le labyrinthe n'a pas pu profiter des vacances d'avril, généralement assez fréquentées. Il lui a fallu annuler l'un des plus gros événements de l'année : Pâques et la traditionnelle chasse aux œufs, qui attire jusqu'à 800 personnes.

Les différentes activités proposées sur le site ont dorénavant rouvert. L'escape game, les jeux d'adresse, mais aussi le snack. Il est donc possible d'acheter frites, churros ou pop-corn pour les gourmands qui auraient un petit creux après tous ces efforts.