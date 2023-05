L'actrice Adèle Haenel quitte le cinéma et dénonce "la complaisance" du métier envers les agresseurs sexuels

L'actrice Adèle Haenel annonce arrêter le cinéma. Une décision politique, indique-t-elle dans une lettre envoyée à Télérama et dévoilée ce mardi sur le site web du magazine . "J’ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et, plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu’il est", écrit la comédienne, qui a notamment joué dans "120 Battements par minute", "Portrait de la jeune fille en feu" ou encore "En liberté !", et remporté le César de la meilleure actrice en 2015 pour son rôle dans "Les Combattants".

Engagée depuis plusieurs années contre les violences sexuelles et sexistes, Adèle Haenel avait notamment marqué la cérémonie des César en 2020 en criant "la honte" avant de quitter la salle lors de la victoire de Roman Polanski. En novembre 2019, elle avait accusé le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchements sexuels, de ses 12 à 15 ans.

"Il n'y a plus d'avenir" dans le capitalisme, poursuit l'actrice dans cette lettre, et le cinéma se contente de ne "surtout parler de rien". Ces dernières semaines, Adèle Haenel s'est montrée au côté de grévistes, de militantes féministes, d'étudiants sur de nombreux sujets de luttes, dont la réforme des retraites : "Je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l'argent et du pouvoir", explique-t-elle, avant de conclure : "Je pars, je me mets en grève".

Seul travail artistique que conservera la comédienne, celui engagé depuis 2019 avec la dramaturge Gisèle Vienne : "Le sens, le travail et la beauté qu'elle met en permanence en jeu sont une lumière qui me permet de garder la foi dans ce que peut vouloir dire la puissance de l'art".

Adèle Haenel quitte la salle à l'annonce du César de la meilleure réalisation - César 2020