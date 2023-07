L'actrice Audrey Fleurot va présider la 25e édition du Festival de la fiction de la Rochelle

C'est une des actrices françaises les plus populaires et avec le plus succès... Audrey Fleurot sera la présidente du jury du Festival de la fiction de La Rochelle, qui aura lieu en septembre prochain. Vous l'avez vu notamment dans HPI, un village français, Engrenages ou Kaamelott.

L'actrice Audrey Fleurot sera présente du 12 au 17 septembre à La Rochelle. © Maxppp - Franck Castel C'est une figure incontournable du cinéma, mais aussi du petit écran... l'actrice Audrey Fleurot est attendue sur le Vieux-Port de La Rochelle, du 12 au 17 septembre prochain. Elle sera la présidente du jury du festival de la fiction. Festival qui fête son 25e anniversaire. L'actrice d'Intouchables mais aussi de HPI, d'Engrenages, du Bazar de la Charité ou encore d'un Village français, multiplie les séries et les films à succès. Pendant ce Festival de la fiction de la Rochelle, 44 œuvres seront présentées et ce sera l'occasion de discuter de la création audiovisuelle.