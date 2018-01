Cannes, France

Depuis le début de l'affaire Harvey Weinstein, elle est une figure de proue de la lutte contre le harcèlement.

Cate Blanchett est la 12e femme à se voir confier la présidence du Festival de Cannes, quatre ans après la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion.

Un Oscar pour son rôle dans Blue Jasmine

Cate Blanchett, 48 ans, a remporté deux Oscars, notamment celui de meilleure actrice en 2014 pour son rôle dans Blue Jasmine, le film de Woody Allen.

L'an dernier c'était Pedro Almodovar qui avait présidé le jury.

"Elle sera une présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse."

"Nous sommes très heureux d'accueillir une artiste rare et singulière dont le talent et les convictions irriguent les écrans de cinéma comme les scènes de théâtre. Nos conversations, cet automne, nous promettent qu'elle sera une présidente engagée, une femme passionnée et une spectatrice généreuse", ont déclaré Pierre Lescure, président du Festival de Cannes, et Thierry Frémaux, délégué général.

Le festival de Cannes doit se tenir cette année du 8 au 19 mai.