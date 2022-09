L'actrice Charlotte de Turckheim en Alsace, pour les 25 ans de la bouteille qui porte son nom

L'actrice Charlotte de Turckheim est de passage en Alsace ce jeudi. Elle a présenté la 25e édition de la cuvée qui porte son nom, "la cuvée Charlotte de Turckheim", qui est produite à la cave de Turckheim depuis un quart de siècle.

A cette occasion, une nouvelle étiquette a été confectionnée à son effigie, plus moderne et plus actuelle.

Une grande fierté pour l'actrice qui a des racines alsaciennes

La "cuvée Charlotte de Turckheim" est un assemblage de pinot blanc, pinot gris et gewurztraminer. Elle est fabriquée en honneur de l'actrice et ses racines alsaciennes. La réalisatrice vient d'ailleurs en général une fois par un dans la région.

La nouvelle étiquette de la "cuvée Charlotte de Turckheim" © Radio France - Guillaume Chhum

"C'est toujours un moment de joie profonde de venir ici. Ce sont mes racines et ça me fait toujours un bel effet. Ce qui m'impressionne, c'est aussi ce mur de vigne devant la cave, ça donne envie d'aller vendanger," a confié Charlotte de Turckheim.

Une longue histoire avec la cave de Turckheim

La "cuvée Charlotte de Turckheim" est une bouteille qui se vend bien chaque année. Le prix est d'une dizaine d'euros. Il est produit à 25.000 exemplaires .

L'histoire de la cave de Turckheim et la famille de Turckheim remonte à 1962, date de la première "réserve du baron de Turckheim". A l'occasion de la visite de Charlotte de Turckheim, l'actrice a été nommée aussi ambassadrice de la commune viticole de Turckheim, située sur la route des vins.