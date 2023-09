L'actrice de Game of Thrones Emilia Clarke fait forte impression au Festival du cinéma américain de Deauville

Même la cérémonie d'ouverture n'avait pas attiré autant de monde. Ce dimanche 3 septembre, il était très difficile de trouver de la place le long du tapis rouge, au Festival du cinéma américain de Deauville. De nombreuses personnes avaient pris place depuis plusieurs heures, avec des photos d'Emilia Clarke ou des pancartes à la main. L'actrice britannique mondialement connue, notamment pour son rôle de Daenerys Targarien dans la série à succès Game of Thrones, était très attendue.

Emilia Clarke sera prochainement à l'affiche du film d’anticipation “The Pod Generation”, de Sophie Barthes, projeté en avant-première ce dimanche soir à Deauville. Pour l'occasion, l'actrice a reçu le prix du Nouvel Hollywood . Mais avant cela, elle a passé plusieurs minutes sur le tapis rouge. Emilia Clarke a d'abord pris la pause devant les photographes, avec son large sourire et sa robe de gala, avant de se diriger vers les nombreux fans agglutinés le long du tapis rouge. L'actrice a pris plusieurs selfies, signé autant d'autographes, avec des personnes parfois en larmes.

Surprise de voir autant de monde

La "Reine des dragons" a également répondu aux questions des journalistes. Elle s'est dite très heureuse d'être là, a rappelé son soutien aux acteurs et scénaristes en grève à Hollywood, et a avoué être très surprise de voir autant de monde. "Je suis tellement flattée, ça semble irréel. Je pense qu'ils sont tous fous d'être là pour moi ! Mais c'est génial. J'ai moi-même grandi avec des actrices que j'ai admiré et je sais à quel point ce genre d'interaction est important. Et puis, je serais nulle part sans eux, ils m'ont soutenu toute ma carrière, donc le moins que je puisse faire c'est de leur rendre la pareille", explique-t-elle.

Dans le public, Maëlys et Rebecca étaient encore toutes tremblantes après le passage de leur idole. " On est là depuis 9 h 30 ce matin, on a attendu toute la journée au soleil, mais ça valait le coup. Elle a joué le jeu, on a fait des selfies. Elle est si gentille, si belle, c'était incroyable. On a vu la mère des dragons quoi ", sourient les deux jeunes femmes, qui ne sont pas prêtes d'oublier leur soirée.