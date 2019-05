L'adaptation en film des aventures de Martine recherche un décor en Auvergne

L'équipe du film est à la recherche d'un grand arbre robuste et isolé près d'une forêt ou d'un champs. Le long métrage sera tourné en Auvergne cet été.

Les aventures de Martine se déclinent au cinéma et le film aura l'Auvergne pour décor

Vous avez près de chez vous un grand arbre, solide dans une clairière isolée et près d'une forêt, pourquoi ne pas en faire un décor de cinéma ? Le prochain long-métrage de Philippe Muyl, "Martine" va adapter sur grand écran les célèbres livres pour enfants retraçant les aventures de Martine et illustrés par Marcel Marlier. Le film sera tourné en Auvergne à partir du mois de juin et pendant neuf semaines.

L'équipe du film recherche un arbre dans lequel les enfants pourront monter et construire une cabane. Ce lieu devra être disponible pendant plusieurs semaines. Une indemnité de mise à disposition sera convenue. Vous pouvez contacter le 06 08 77 78 07 si cela vous intéresse.