L'adieu à Françoise Bourdin, romancière "simple, humble et libre"

"La nuit est tombée sur nos cœurs". Ces quelques mots prononcés par Frédérique, une des deux filles avec Fabienne de Françoise Bourdin, emplissent l'église Saint-Pierre de Port-Mort (Eure). La jeune femme rend hommage à "la plus extraordinaire des mamans", à "l'auteure qui racontait des histoires qui ont bouleversé des millions de lecteurs à travers le monde entier", tandis que son éditrice, Céline Thoulouze, directrice générale des Éditions Plon, met en avant "l'auteure libre et indépendante qui s'était affranchie du brouhaha médiatique".

Une relation privilégiée avec ses lecteurs

Françoise Bourdin é écrit, tout au long de sa carrière littéraire, plus de cinquante romans traduits en douze langues dont certains ont été adaptés en téléfilm ou en série, comme Terre Indigo en 1996. Elle laisse à ses lecteurs, le plus souvent des lectrices, un souvenir ému : "Merveilleuse, c'est une tellement belle personne, tellement gentille, tellement humaine, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément pour sa bonté, pour sa gentillesse" livre Sylvia, éducatrice canine des deux chiens de Françoise Bourdin, un beauceron et un border collie. Tous soulignent l'humilité de la romancière : "J'ai mis longtemps à savoir que c'était Françoise Bourdin l'écrivaine" raconte Dorothée, qui la fréquentait au club canin, "on la croisait à Bricomarché en faisant nos courses, d'une simplicité hors du commun". Et pourtant le succès n'est jamais monté à la tête de l'autrice. Son gendre, mari de Fabienne, se souvient : "J'ai eu beaucoup de chance, pourvu que ça dure !" aimait-elle à dire raconte-t-il.

"Des histoires qui nous ressemblent" qui touchent au cœur

Dorothée lisait même des livres de Françoise Bourdin avant de la connaître. "Après, dès qu'elle en sortait un, je le lisais tout le temps, c'est des livres qui se lisent extrêmement facilement, ils sont plaisants, on n'a pas envie de les fermer. La dernière page, on attend la suite". Marcelline, qui a découvert Françoise Bourdin grâce à son père, venue exprès en train de Paris - elle a fini le trajet à pied depuis la gare de Gaillon - se rappelle de cette dernière page : "Je venais de terminer son dernier bouquin, Un si bel horizon , je ferme et je dis, ah, putain, Françoise Bourdin, t'assures encore une fois". Et juste ensuite, le choc, "je ferme le bouquin et j'apprends sur mon fil d'actualité qu'elle est morte. C'était trop violent pour moi. Je dis quoi ? Elle n'écrira plus, c'était vraiment le dernier bouquin" raconte l'infirmière qui avait rencontré la romancière lors d'un concours.

Françoise Bourdin a été inhumée au cimetière de Port-Mort, dans l'intimité familiale. France Bleu Normandie s'associe à la douleur de sa famille et de ses proches.