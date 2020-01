L'adorable message de Oli à son frère Bigflo pour son anniversaire

Toulouse, France

L'amour fraternel dans toute sa splendeur. Hier, le rappeur toulousain Olivio, du célèbre groupe Bigflo et Oli, a adressé un message émouvant à son frère Florian à l'occasion de son anniversaire. Ce dernier fêtait ses 27 ans.

"Tu es le meilleur frère qui existe" — Olivio à Florian sur Facebook

Olivio poste un long message dans lequel il vante les mérites de son frère : "Je t’ai vu tuer tes complexes les plus profonds et tes peurs les plus sombres avec ta lumière intérieure aussi puissante que discrète et ta lucidité imperméable [...] Tu es le meilleur frère qui existe". Une photo des deux frères, enfants, accompagne ce message.