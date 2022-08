L'aérodrome d'Issoire fête les 100 ans du vol en planeur

C'était en 1922. L'un des premiers planeurs au monde s'élançait du puy de Combegrasse, situé à une quarantaine de kilomètres à peine. Le lieu du centenaire n'a en effet pas été choisi au hasard par la Fédération française de vol en planeur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour cet événement, les pilote de planeurs ont vu les choses en grand : simulateurs de vols, démonstration de voltige, et même des baptêmes de l'air… Cathy et Bernard sont carrément venus de Belgique pour y assister : "On est un peu fana d'aviation et surtout de vieilles aviations", confie ce dernier. Sa compagne renchérit : "Cent ans, c'est merveilleux ! Nous aussi on va essayer de voler !"

Pierre, pilote, a embarqué France Bleu pour un baptême de l'air en planeur. © Radio France - Lou Momège

Pour les accompagner, plusieurs pilotes se relaient sur la quarantaine de planeurs exposés, comme Pascal. Informaticien de profession, il pratique le planeur depuis 2009, et en possède même un depuis quelques années. Il affirme être un réel passionné.

Avec le planeur, on a la vue, mais en silence. On n'a pas le bruit du moteur. Et il nous arrive de faire des spirales avec des aigles ou des vautours. - Pascal, pilote de planeur.

Le planeur est également un moyen d'explorer les cieux tout en consommant peu de carburant. Jacques Vincent président du comité régional Auvergne-Rhône-Alpes de vol en planeur, explique le fonctionnement : "Le seul moment où un planeur utilise du carburant, c'est au décollage. On utilise un avion pour le faire décoller, qui le largue à une hauteur d'environ 500 mètres." Ensuite, la conduite du petit engin repose les courants aériens qui lui permettent de voler sans moteur, comme les courants chauds qui lui font prendre de la hauteur.

Issoire et ses alentours vus du ciel. © Radio France - Lou Momège

Il reste jusqu'à dimanche 7 août, 19 heures, pour découvrir l'histoire et l'univers du planeur, sur les pistes de l'aérodrome d'Issoire-le Broc.