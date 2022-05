L'aérodrome d'Issoudun accueille le championnat de France de voltige en planneur

Au beau milieu des champs autour d'Issoudun, c'est un véritable ballet qui s'organise. Avant de monter à bord de ces petits avions sans moteur d'environ 350 kilos, les pilotes se livrent à un exercice particulier.

"On appelle cela 'la musique'" sourit Charlie Lévy-Louâpre, un des participants. Debout, les pilotes répètent leurs gammes en bougeant leurs bras et leurs jambes. "C'est comme une danse, on reproduit les figures. On s'imagine être dans l'avion, et l'on refait cette gestuelle avec les pieds et les mains pour pouvoir faire au mieux la figure."

Issoudun, un terrain technique

Pour décoller, le planneur est tiré par un autre petit avion, afin d'arriver à une altitude d'environ 1.200m. Mais le ciel d'Issoudun est un redoutable exercice pour les 11 pilotes engagés.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Habituellement, on prend des repères sur l'horizon : des montagnes, la mer, plein de points très visibles..." confie Eric, un pilote venu de Pontarlier. "Ici, il y a simplement la ville d'Issoudun que l'on voit au nord du terrain, et des champs. Donc c'est hyper technique pour nous de voler ici, et c'est pour ça que l'on vient s'entraîner là."

Les championnats du monde en août

Ce championnat de France a en effet une saveur particulière cette année. Car avec les championnats du monde en août (du 17 au 27), à Issoudun également, les pilotes ont bien envie de se faire remarquer pour intégrer l'équipe de France.

Ce sera la première fois que cet événement aura lieu dans le ciel berrichon. Une vraie fierté pour Jean-Philippe Rogier, président de l'aéroclub d'Issoudun. "C'est un événement important. Cela a pour but de faire connaître cette activité, mais aussi de permettre au public de profiter d'un beau spectacle !"